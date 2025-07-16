Прозорова проиграла с трех матчболов, ведя 7:6, 5:0 на WTA 125 в Риме

Татьяна Прозорова упустила матч, ведя 5:0 во втором сете и имея три матчбола.

Россиянка вела 7:6(5), 5:0 матче с 452-й ракеткой мира Далилой Спирети втором круге WTA 125 в Риме. На подаче итальянки было 15:40, затем Прозорова заработала еще один матчбол, у нее было больше – но после этого она отдала восемь геймов подряд и проиграла сет.

В итоге Прозорова проиграла матч – 7:6(5), 5:7, 2:6.