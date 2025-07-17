Баштад (ATP). Серундоло играет с Навоне, Гастон – с Джумхуром, Грикспор, Баес, Дардери, де Йонг вышли в 1/4 финала, Боржес, ван де Зандшульп выбыли
Франсиско Серундоло сыграет с Мариано Навоне во втором круге в Баштаде.
Ранее Тэллон Грикспор ушел с пяти матчболов во встрече с Андреа Пеллегрино.
Сетка турнира здесь.
Nordea Open
Баштад, Швеция
14 – 20 июля 2025
ATP 250
Призовой фонд – 595 035 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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