Баштад (ATP). Серундоло играет с Навоне, Гастон – с Джумхуром, Грикспор, Баес, Дардери, де Йонг вышли в 1/4 финала, Боржес, ван де Зандшульп выбыли

Франсиско Серундоло сыграет с Мариано Навоне во втором круге в Баштаде.

Ранее Тэллон Грикспор ушел с пяти матчболов во встрече с Андреа Пеллегрино. Сетка турнира здесь . Nordea Open Баштад, Швеция 14 – 20 июля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 595 035 евро Открытые корты, грунт Второй круг