Матс Виландер: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так агрессивно, как Синнер»

Матс Виландер рассказал, в чем феномен чемпиона «Уимблдона» Янника Синнера.

«Никогда не видел, чтобы кто-то играл так агрессивно, как Синнер. Некоторые бьют сильнее, но никто не играет по восходящему мячу так, как он. Его стиль опережает время на пять-десять лет.

Янник быстро станет образцом для подражания, ведь не каждый может играть в теннис так, как Алькарас. У испанца – редкий талант, но стиль Синнера доступен каждому. Для этого нужен не исключительный талант, а только полная самоотдача.

Это значит, что нужно всегда верить в себя, стараться выбирать каждый удар, чтобы немного лишать времени соперника. И так без остановки. Более того, в то время как большинство игроков использует скорость прежде всего при обороне, Янник делает это и перед атакующими ударами. Он не дает отдышаться и не позволяет пробить чуть короче – иначе сразу последует наказание», – написал Виландер в колонке для L’Equipe.

Синнер – это Федерер

3 из 4 «Шлемов» Синнера – когда он не был фаворитом. Уже стиль

Как Синнер смял короля «Уимблдона» Алькараса?