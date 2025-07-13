Вероника Кудерметова о победе на парном «Уимблдоне»: «Сейчас я не ощущаю себя чемпионкой. Возможно, вечером или завтра я это осознаю»

Вероника Кудерметова рассказала об эмоциях от победы на парном «Уимблдоне.

В финале Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс обыграли Алену Остапенко и Су-Вэй Се – 3:6, 6:2, 6:4.

«Пока что, то есть прямо сейчас, я не ощущаю себя чемпионкой «Уимблдона» в парном разряде. Возможно, вечером или завтра я это осознаю.

Когда матч закончился, эмоции взяли верх. Я даже чуть не расплакалась, но потом увидела Элизу [Мертенс] – она плакала, так что я решила сдержать свои эмоции».