Вероника Кудерметова о победе на парном «Уимблдоне»: «Сейчас я не ощущаю себя чемпионкой. Возможно, вечером или завтра я это осознаю»
Вероника Кудерметова рассказала об эмоциях от победы на парном «Уимблдоне.
В финале Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс обыграли Алену Остапенко и Су-Вэй Се – 3:6, 6:2, 6:4.
«Пока что, то есть прямо сейчас, я не ощущаю себя чемпионкой «Уимблдона» в парном разряде. Возможно, вечером или завтра я это осознаю.
Когда матч закончился, эмоции взяли верх. Я даже чуть не расплакалась, но потом увидела Элизу [Мертенс] – она плакала, так что я решила сдержать свои эмоции».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
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