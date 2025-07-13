Джон Макинрой: «Впервые сомневаюсь, что Джокович вернется на «Уимблдон»

Джон Макинрой высказался о выходе Янника Синнера в финал «Уимблдона».

В 1/2 итальянец обыграл Новака Джоковича 6:3, 6:3, 6:4.

«Я еще не видел, чтобы Синнер так эффективно двигался и покрывал корт. Не только на задней линии, где он отлично скользит, но и в пределах корта. Он ловко перебрасывал Джоковича, что для Синнера в целом нетипично. Похоже, он очень хорошо себя чувствовал.

Мы видели, как лучшая версия Джоковича играла против Новака. Синнер делал то же, что и Новак, когда тот вошел в элиту тенниса».

Также Макинрой не уверен, что Джокович еще вернется на «Уимблдон».

«Ему придется серьезно размышлять в ближайший месяц. Не знаю, ограничивала ли его какая-то травма или это была накопительная усталость, но я впервые сомневаюсь, что он вернется на «Уимблдон». Не уверен, что сыграет через год.

Легенде такого масштаба трудно принять, что он находится на одну-две ступени ниже этих двух молодых чемпионов. В любом случае фантастика, что он столько времени держался на этом уровне. Сейчас он выглядит уже больше как человек, и, конечно, рано или поздно это должно было случиться».