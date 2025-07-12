Швентек, выигравшая «Уимблдон»: «Я назову себя специалистом по травяным кортам после того, как научусь играть резаные и дропшоты»

Чемпионка «Уимблдона» Ига Швентек не считает себя специалистом по травяным кортам.

Она выиграла первый титул на траве, повесив в финале двойную баранку Аманде Анисимовой.

– Будете ли вы теперь называть себя специалистом по травяным кортам?

– Пока не знаю, пока не знаю. Думаю, я сделаю это после того, как научусь играть резаные и дропшоты (улыбается).

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?