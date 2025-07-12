Швентек, выигравшая «Уимблдон»: «Я назову себя специалистом по травяным кортам после того, как научусь играть резаные и дропшоты»
Чемпионка «Уимблдона» Ига Швентек не считает себя специалистом по травяным кортам.
Она выиграла первый титул на траве, повесив в финале двойную баранку Аманде Анисимовой.
– Будете ли вы теперь называть себя специалистом по травяным кортам?
– Пока не знаю, пока не знаю. Думаю, я сделаю это после того, как научусь играть резаные и дропшоты (улыбается).
6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек
Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?
Опубликовано: Алёна Майорова
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