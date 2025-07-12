Джокович о поражении от Синнера в 1/2 финала «Уимблдона»: «Даже если бы я был в форме, я не был бы фаворитом против Янника»

Новак Джокович поделился эмоциями после поражения от Янника Синнера.

Серб проиграл ему в полуфинале «Уимблдона» – 3:6, 3:6, 4:6.

«Мне, наверное, нужно пересмотреть все с командой и семьей, чтобы понять, как я хочу выстроить свое расписание, где я хочу выходить на пик формы, как хочу тренироваться. Попробовать делать что-то… Но, честно говоря, я не знаю, что я могу сделать по-другому (смеется). Потому я столько часов ежедневно трачу на уход за собой. Я могу бросить любому, кто играет в туре, посмотреть, есть ли кто-то, кто занимается этим больше, чем я. Но, к сожалению, сейчас это безрезультатно – я получаю травмы на поздних стадиях турниров «Большого шлема».

Но многие годы это работало. Так что сейчас я могу воспринимать все как неудачу. Но я получил так много от бога и от жизни в своей карьере, что было бы неуважением – к богу, к своему организму и ко всему, что у меня было – начать жаловаться на травмы. Потому что я очень долго был в форме, у меня невероятная карьера. Сейчас я просто стараюсь выжать максимум из того, что у меня осталось.

Я только что вышел с корта, так что, конечно, я расстроен и разочарован. И больше всего не из-за поражения – даже если бы я был в форме, я не был бы фаворитом против Янника Синнера. Но я думаю, что у меня были бы хорошие шансы, если бы я был здоров. Просто меня беспокоит момент с физической точки зрения. Потому что ты там, ты хочешь играть, ты настроен, но тело не слушается. Вот и все. Больше тут нечего сказать, – сказал Джокович на пресс-конференции.