Кудерметова и Мертенс вышли в финал парного «Уимблдона»

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в финал парного «Уимблдона».

Они обыграли Оливию Гадеки и Дезире Кравчик – 3:6, 6:0, 6:3.

Кудерметова повторила свой лучший результат на «Больших шлемах» – финал «Уимблдона»-2021, где она в паре с Еленой Весниной уступила Мертенс и Су-Вэй Се.

За титул они сыграют с победителями матча Катерина Синякова/Тэйлор Таунсенд – Алена Остапенко/Су-Вэй Се.