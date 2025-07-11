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Бенчич после поражения от Швентек в 1/2 финала «Уимблдона»: «Возможно, мне надо было показывать лучший теннис в жизни и рисковать на каждом ударе, чтобы ее обыграть»

Белинда Бенчич поделилась мыслями после поражения в полуфинале «Уимблдона».

Швейцарка проиграла Иге Швентек – 2:6, 0:6.

– Ига была просто на другом уровне. Она удивительно играла и не позволяла делать этого мне ни одной секунды. Конечно, я выложилась по максимуму. Я очень горжусь тем, как провела этот турнир. Мне не о чем сегодня сожалеть. Она была просто слишком хороша, а мне не хватило. Так что я ее поздравляю.

Но я очень рада этому турниру, у меня будет время все осознать. Я очень замотивирована на следующие турниры. Я могу извлечь из него очень много положительного. Я была в отличном психологическом состоянии. Я не чувствую, что блестяще играла во всех матчах. Но на самом деле, это придает мне больше уверенности, чем если бы я чувствовала, что играла на высоте – потому что я могу выигрывать, даже не показывая свой лучший теннис. Я буду на это опираться в будущем.

Я достигла своей цели войти в топ-20 до конца года, так что я поставила эту галочку. Я очень замотивирована на то, чтобы подняться еще выше.

– Как вы считаете, могли ли вы что-то сделать тактически иначе в матче с Игой?

– Честно говоря, не уверена. Пока не уверена. Я просто чувствовала, что она на высоте. Конечно, я пересмотрю матч и разберу с командой, что я могла бы сделать иначе – но, возможно, мне надо было показывать лучший теннис в жизни и рисковать на каждом ударе, чтобы сегодня ее обыграть.

Она играла очень быстро, точно, хорошо подавала – и не позволяла мне включиться в борьбу и играть в мой теннис.

– Чувствуете ли вы, что играли лучше, чем до этого в этом сезоне – как минимум, если сравнивать с остальным травяным сезоном? Или вам еще есть, куда прибавлять в последующие годы?

– Надеюсь, что мне есть еще, куда прибавлять. Я не чувствую, что играла на свой максимум. Не поймите меня неправильно – да, я играла очень хорошо, но есть вещи, которые я могу улучшить. С точки зрения физический подготовки, с точки зрения тенниса. Надеюсь, я буду двигаться дальше с опорой на это, – сказала Бенчич на пресс-конференции.

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Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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