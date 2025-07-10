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Джокович перед матчем с Синнером в 1/2 финала «Уимблдона»: «Надеюсь, я смогу продержаться с ним потенциальные пять сетов»

Новак Джокович рассказал, чего ждет от встречи с Янником Синнером.

Они сыграют за выход в финал «Уимблдона».

– Вы здесь немного шутили о том, что вы возрастной парень среди молодых ребят. Нравится ли вам с ними играть? Есть ли какие-то конкретные вещи, над которыми вы работаете, чтобы попытаться обыграть Янника и Карлоса [Алькараса]?

– А я не шутил. Это факт. Я намного старше. Еще на корте я сказал, что меня мотивирует то, что смотрю, сколько я смогу идти в ногу с этими ребятами. Я проиграл Яннику в трех сетах в полуфинале «Ролан Гаррос» – мне кажется, я провел хороший матч. Я мог бы сыграть лучше, но он просто был сильнее в важные моменты.

Теперь у меня будет еще один шанс. Для меня самое ценное – играть на поздних стадиях «Больших шлемов» против лучшего теннисиста в мире. Он и Алькарас сейчас лидеры мужского тенниса. Так что для меня это сейчас самый большой вызов, и я жду его с нетерпением. Я буду стараться изо всех сил.

– Вы упали на одном из последних розыгрышей, у него тоже есть проблемы с рукой. Чего вы ожидаете от матча?

– На самом деле ничего. Сейчас я постараюсь сконцентрироваться на восстановлении и том, чтобы привести тело в форму для физически затратного матча. Надеюсь, я смогу показать высокий уровень и смогу продержаться с ним потенциальные пять сетов. Мне надо показать свою наилучшую игру, которую я только могу сейчас показать, чтобы победить Янника. Я это знаю. Единственное, о чем я сейчас могу думать, это о том, чтобы подготовиться физически и ментально, чтобы сражаться с ним столько, сколько будет нужно, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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