У Димитрова частичный разрыв большой грудной мышцы. Он должен восстановиться к US Open (TennisKafe)

Григор Димитров надорвал большую грудную мышцу в четвертьфинале «Уимблдона».

Это подтвердили врачи, сообщает TennisKafe со ссылкой на менеджера болгарина.

Напомним, вчера Димитров снялся по ходу матча, ведя у первой ракетки мира Янника Синнера 2:0 по сетам. В третьей партии при счете 2:2 он подал эйс, а затем сел на корт и схватился за грудь с правой стороны.

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу