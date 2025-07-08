Павлюченкова проиграла 9 из 10 четвертьфиналов «Большого шлема»
Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал «Уимблдона».
Россиянка проиграла 12-й ракетке мира Аманде Анисимовой со счетом 1:6, 6:7(9).
Павлюченкова десять раз играла в 1/4 финала турниров «Большого шлема» и выиграла только один матч – на «Ролан Гаррос»-2019.
Россиянка также проиграла соперницам из топ-15 четвертый матч подряд – все последние встречи были на «Больших шлемах».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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