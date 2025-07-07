Мирра Андреева о том, что Федерер с женой были на ее матче: «Старалась не смотреть в ту сторону. Знала, что как только взгляну, полностью потеряю концентрацию»

Мирра Андреева прокомментировала то, что Роджер Федерер с женой был на ее матче.

Она обыграла Эмму Наварро 6:2, 6:3 и вышла в четвертьфинал «Уимблдона».

«Старалась не смотреть в ту сторону. Знала, что как только взгляну, полностью потеряю концентрацию. Так и получилось при счете 4:1.

Видела Роджера и Мирку. Честно, для меня очень важно, что вы пришли и посмотрели мой матч. Я так мечтала увидеть вас вживую.

Когда увидела вас, очень занервничала. Рада, что все же удержала концентрацию. Хочу сказать Мирке, что вы прекрасно выглядите. Мне очень нравится ваш наряд», – сказала Андреева в интервью на корте.

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