Шелтон четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
22-летний Бен Шелтон впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона».
В четвертом круге «Уимблдона» он обыграл Лоренцо Сонего 3:6, 6:1, 7:6(1), 7:5.
Американец четвертый раз в карьере вышел в 1/4 «Большого шлема». Ранее он доходил до этой стадии на Australian Open в 2023-м и 2025-м и на US Open-2023.
Дальше Шелтон сыграет с Янником Синнером или Григором Димитровым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости