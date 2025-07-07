Шелтон четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

22-летний Бен Шелтон впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона».

В четвертом круге «Уимблдона » он обыграл Лоренцо Сонего 3:6, 6:1, 7:6(1), 7:5.

Американец четвертый раз в карьере вышел в 1/4 «Большого шлема». Ранее он доходил до этой стадии на Australian Open в 2023-м и 2025-м и на US Open-2023.

Дальше Шелтон сыграет с Янником Синнером или Григором Димитровым .