2

Шелтон четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

22-летний Бен Шелтон впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона».

В четвертом круге «Уимблдона» он обыграл Лоренцо Сонего 3:6, 6:1, 7:6(1), 7:5.

Американец четвертый раз в карьере вышел в 1/4 «Большого шлема». Ранее он доходил до этой стадии на Australian Open в 2023-м и 2025-м и на US Open-2023.

Дальше Шелтон сыграет с Янником Синнером или Григором Димитровым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoЛоренцо Сонего
logoБен Шелтон
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Это Лондон или Нью-Йорк? Спортс’’ туристический
11 минут назадТесты и игры
Синнер в матче с Димитровым взял медперерыв из-за травмы локтя
113 минут назадФото
Мирра Андреева о том, что Федерер с женой были на ее матче: «Старалась не смотреть в ту сторону. Знала, что как только взгляну, полностью потеряю концентрацию»
124 минуты назад
Уимблдон. Синнер проигрывает Димитрову, Джокович, Шелтон вышли в четвертьфинал, Чилич выбыл
59036 минут назадLive
Шелтон обыграл Сонего на третьем подряд турнире «Большого шлема»
151 минуту назад
Впервые с 2006 года три россиянки вышли в четвертьфинал «Уимблдона»
4сегодня, 18:09
Уимблдон. Швентек играет с Таусон, Мирра Андреева, Самсонова вышли в 1/4 финала, Александрова выбыла
423сегодня, 17:55Live
Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Уимблдона» с 2005-го
45сегодня, 17:33
Самсонова о первом в карьере выходе в четвертьфинал «Большого шлема»: «У меня мурашки по коже»
13сегодня, 17:10
Джокович о Федерере: «Иногда хотелось бы иметь серв-энд-воллей и изящную технику того джентльмена»
9сегодня, 16:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото