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Самсонова о первом в карьере выходе в четвертьфинал «Большого шлема»: «У меня мурашки по коже»

Людмила Самсонова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал «Уимблдона».

Она обыграла Джессику Бусас Манейро 7:5, 7:5. Россиянка впервые прошла так далеко на турнире «Большого шлема».

– У меня мурашки по коже, для меня это первый [выход в четвертьфинал]. Невероятное ощущение. Стоять здесь просто потрясающе.

– Ваш план – бить наотмашь и смотреть, что получится?

– А почему бы и нет? (улыбается), – сказала Самсонова в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДжессика Бусас Манейро
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