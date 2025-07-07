Самсонова о первом в карьере выходе в четвертьфинал «Большого шлема»: «У меня мурашки по коже»

Людмила Самсонова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал «Уимблдона».

Она обыграла Джессику Бусас Манейро 7:5, 7:5. Россиянка впервые прошла так далеко на турнире «Большого шлема».

– У меня мурашки по коже, для меня это первый [выход в четвертьфинал]. Невероятное ощущение. Стоять здесь просто потрясающе.

– Ваш план – бить наотмашь и смотреть, что получится?

– А почему бы и нет? (улыбается) , – сказала Самсонова в интервью на корте.