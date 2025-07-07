Самсонова о первом в карьере выходе в четвертьфинал «Большого шлема»: «У меня мурашки по коже»
Людмила Самсонова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал «Уимблдона».
Она обыграла Джессику Бусас Манейро 7:5, 7:5. Россиянка впервые прошла так далеко на турнире «Большого шлема».
– У меня мурашки по коже, для меня это первый [выход в четвертьфинал]. Невероятное ощущение. Стоять здесь просто потрясающе.
– Ваш план – бить наотмашь и смотреть, что получится?
– А почему бы и нет? (улыбается), – сказала Самсонова в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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