Бенчич после выхода в четвертьфинал «Уимблдона» «Респект всем мамам»
Белинда Бенчич поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал «Уимблдона».
В четвертом круге она обыграла Екатерину Александрову 7:6(4), 6:4.
– Все время спотыкалась в четвертом круге (смеется). Сегодня выйти в 1/4 для меня было крайне важно. Это невероятно, сбылась мечта. Просто не верится. Я так рада.
– Слышал, вы с дочкой Беллой любите клубнику на «Уимблдоне».
– Как можно не любить клубнику на «Уимблдоне»?
– Со взбитыми сливками?
– После турнира… У нас строгий дресс-код, стараемся выглядеть опрятно. Пока без сливок. Белла их обожает. Она всегда пачкается, так что я рада, что у нас есть стиральная машина (смеется).
– Ваша дочь Белла родилась всего 15 месяцев назад. Как вам удается все совмещать?
– Это было потрясающе… Я справляюсь, как и любая мама. Респект всем мамам! – сказала Бенчич в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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