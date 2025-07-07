Бенчич впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал «Большого шлема» впервые с 2021 года.
В четвертом круге «Уимблдона» она обыграла Екатерину Александрову 7:6(4), 6:4.
Швейцарка четвертый раз в карьере вышла в 1/4 «Шлема». Ранее она доходила до этой стадии только на US Open в 2014-м, 2019-м и 2021-м.
Дальше Бенчич сыграет с Миррой Андреевой или Эммой Наварро.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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