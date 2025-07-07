Алькарас о предстоящей игре с Норри: «Играть против него – кошмар»

Карлос Алькарас прокомментировал предстоящую встречу с Кэмероном Норри.

Баланс их личных встреч в основном туре – 4:2. На «Больших шлемах» преимущество также за Алькарасом – 1:0.

«Играть против Кэмерона [Норри ] всегда очень трудно, у нас в прошлом были тяжелые матчи. Честно говоря, играть против него – кошмар. Я не удивлен, что он в четвертьфинале. Я видел, как он играет.

Когда он проиграл на турнире в Лондоне, он остался там на пять дней, тренируясь утром, днем и вечером. Я это видел, так что не удивлен, что он играет на таком уровне. Здесь он выступает дома, и публика будет на его стороне, поэтому все будет иначе. Мне нужно быть ментально сильным, сохранять концентрацию все время, если я хочу его обыграть», – сказал Алькарас на пресс-конференции.