Хачанов о победе над Майхржаком: «Оценил бы свое выступление на 9 из 10»

Карен Хачанов оценил свою победу в четвертом круге «Уимблдона».

Россиянин обыграл Камила Майхржака – 6:4, 6:2, 6:3.

«Честно говоря, это было отличное выступление. Если бы нужно было оценить по шкале от 1 до 10, я бы поставил уверенную девятку. В третьем сете был один гейм, когда я вел с брейком и допустил пару невынужденных ошибок. В идеале, мне бы хотелось избежать этого и завершить матч с одним брейком, но я остался спокоен, терпелив, сделал еще один брейк и закрыл матч.

В целом, я действительно доволен – подачей, ударами, особенно бэкхендом по линии. Я много бил навылет, и это были не просто виннерсы — это были мощные, тяжелые удары, до которых трудно добраться».

Хачанов уникально успешен для своего поколения. Вот доказательство