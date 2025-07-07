23-летняя Анисимова вышла в 1/4 финала «Уимблдона» второй раз в карьере

Аманда Анисимова вышла во второй четвертьфинал «Уимблдона» в карьере.

Американка в четвертом круге обыграла Линду Носкову – 6:2, 5:7, 6:4.

23-летняя Анисимова третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема» и второй раз – на «Уимблдоне». В 2022-м она уступила на этой стадии Симоне Халеп. В целом ее лучший результат на «Шлемах» – полуфинал «Ролан Гаррос»-2019.

В прошлом году американка не играла в основной сетке «Уимблдона» – она не смогла пройти квалификацию

Теперь Анисимова сыграет с Анастасией Павлюченковой, у которой ведет 3:0 по личным встречам.