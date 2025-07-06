Харри во время матча с Норри пожаловался судье на то, как британец стучит мячом в корт перед подачей

Николас Харри пожаловался судье на то, как Кэмерон Норри бьет мячом в корт.

После того, как чилиец проиграл второй сет, Норри взял туалетный перерыв. В это время Харри обратился к судье из-за того, что, по его словам, Норри слишком долго стучит мячом в корт перед подачей, затем делает паузу и снова начинает им стучать, особенно перед второй подачей.

«Что говорят правила на этот счет? Нормально ли, что то, что он делает, влияет на другого игрока?

Тебе придется вмешаться, или мне придется терпеть. Это настоящая проблема вне зависимости от причин. Это то же самое, что выбивать мячи. Он может это контролировать, это не нервный тик.

Ты думаешь, что я ничего не могу сделать, и остается только смириться, потому что он всегда так делает. И мне приходится играть с этим, при том, что это на меня влияет. Но это можно поменять», – сказал чилиец.

Судья ответила, что вмешается, если увидит для этого основания.

«Я не пытаюсь заставить тебя вмешиваться, просто скажи, есть ли насчет этого правило. А если правила нет, то тогда скажи мне об этом, я все равно ничего не смогу с этим поделать», – ответил Харри.

Матч завершился победой Норри со счетом 6:3, 7:6(4), 6:7(7), 6:7(5), 6:3.