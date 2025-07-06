Калинская и Кырстя обыграли Андрееву и Шнайдер в 3-м круге парного «Уимблдона»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в третьем круге парного «Уимблдона».
Пятые сеяные уступили Анне Калинской и Соране Кырсте со счетом 6:4, 6:7(3), 1:6. Россиянки впервые в сезоне и карьере проиграли на «Большом шлеме» раньше полуфинала.
Калинская и Кырстя проводят второй совместный турнир – ранее они взяли титул на тысячнике в Мадриде.
В четвертьфинале они встретятся с четвертыми сеяными Аленой Остапенко и Су-Вэй Се.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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