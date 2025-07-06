  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Картал об ошибке электронного судейства в ее пользу в матче с Павлюченковой: «Думаю, что решение переиграть очко было самым справедливым»
11

Картал об ошибке электронного судейства в ее пользу в матче с Павлюченковой: «Думаю, что решение переиграть очко было самым справедливым»

Сонай Картал отреагировала на спорное решение в матче с Анастасией Павлюченковой.

В четвертом круге «Уимблдона» электронная система не сработала при счете 4:4, больше, когда удар британки попал в большой аут. Судья на вышке назначил переигровку – в итоге россиянка проиграла гейм, а Картал подавала на сет.

Матч закончился со счетом 6:7(3), 4:6.

– Это редкая ситуация. Я вообще не думаю, что такое когда-либо случалось. Что я могла сделать? Судья на вышке делал все возможное, чтобы решить эту ситуацию. Я считаю, он хорошо с этим справился. Я думаю, что система просто немного дала сбой и что его решение переиграть очко было самым справедливым. Просто немного не повезло, что так случилось. Но я думаю, что таких случаев почти не было.

– Как вы считаете, тот ваш удар слева был в ауте?

– К сожалению, я довольно низкого роста. Поэтому там, где находится граница сетки, я часто теряю мяч из виду, потому что не могу видеть того, что происходит за задней линией. С того места, где я находилась, мне было не видно. Мне показалось, что я бэкхенд попал. Может быть, мне нужно посмотреть повтор, потому что это была слепая зона.

Когда розыгрыш прервали, я не очень поняла, что произошло... Я подумала, что, может быть, что-то помешало или попало на корт. Но я не могла этого увидеть.

– Если бы вы знали, что мяч в ауте, вы бы отдали ей гейм?

– Если бы я нормально увидела, что он сильно в ауте, то тут, конечно, не поспоришь. Но если мяч был на грани, в такой ситуации я мало что могу сделать, – заявила Картал на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoАнастасия Павлюченкова
logoСонай Картал
logoУимблдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Уимблдон. Рублев обыгрывает Алькараса, Хачанов, Фриц, Норри вышли в 1/4 финала
3586 минут назадLive
Павлюченкова о том, что могла проиграть из-за судейской ошибки: «Я бы сказала, что ненавижу «Уимблдон» и никогда бы сюда не вернулась»
241 минуту назад
Свой «Уимблдон» на Спортсе’’ – и даже с призами!
сегодня, 17:00Тесты и игры
Соболенко вышла в четвертьфинал на 11-м «Большом шлеме» подряд
6сегодня, 16:43
Уимблдон. Анисимова встретится с Носковой, Павлюченкова, Соболенко, Зигемунд вышли в 1/4 финала
241сегодня, 16:30
Калинская и Кырстя обыграли Андрееву и Шнайдер в 3-м круге парного «Уимблдона»
9сегодня, 16:29
Павлюченкова после выхода в 1/4 финала «Уимблдона»: «Это невероятно, потому что я всегда думала, что не умею играть на траве»
10сегодня, 15:14
Павлюченкова вышла в 1/4 финала двух турниров «Большого шлема» в сезоне впервые с 2011-го
32сегодня, 14:39
Система электронного судейства ошиблась не в пользу Павлюченковой – не заметила большой аут на геймболе
33сегодня, 13:49Фото
Фриц – лидер ATP-тура по количеству побед на траве с 2020 года
сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото