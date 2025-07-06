Картал об ошибке электронного судейства в ее пользу в матче с Павлюченковой: «Думаю, что решение переиграть очко было самым справедливым»

Сонай Картал отреагировала на спорное решение в матче с Анастасией Павлюченковой.

В четвертом круге «Уимблдона» электронная система не сработала при счете 4:4, больше, когда удар британки попал в большой аут. Судья на вышке назначил переигровку – в итоге россиянка проиграла гейм, а Картал подавала на сет.

Матч закончился со счетом 6:7(3), 4:6.

– Это редкая ситуация. Я вообще не думаю, что такое когда-либо случалось. Что я могла сделать? Судья на вышке делал все возможное, чтобы решить эту ситуацию. Я считаю, он хорошо с этим справился. Я думаю, что система просто немного дала сбой и что его решение переиграть очко было самым справедливым. Просто немного не повезло, что так случилось. Но я думаю, что таких случаев почти не было.

– Как вы считаете, тот ваш удар слева был в ауте?

– К сожалению, я довольно низкого роста. Поэтому там, где находится граница сетки, я часто теряю мяч из виду, потому что не могу видеть того, что происходит за задней линией. С того места, где я находилась, мне было не видно. Мне показалось, что я бэкхенд попал. Может быть, мне нужно посмотреть повтор, потому что это была слепая зона.

Когда розыгрыш прервали, я не очень поняла, что произошло... Я подумала, что, может быть, что-то помешало или попало на корт. Но я не могла этого увидеть.

– Если бы вы знали, что мяч в ауте, вы бы отдали ей гейм?

– Если бы я нормально увидела, что он сильно в ауте, то тут, конечно, не поспоришь. Но если мяч был на грани, в такой ситуации я мало что могу сделать, – заявила Картал на пресс-конференции.