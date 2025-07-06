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Норри второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал «Уимблдона» впервые с 2022-го.

Он победил квалифаера Николаса Харри – 6:3, 7:6(4), 6:7(7), 6:7(5), 6:3. Британец выиграл восьмой пятисетовик в карьере (баланс – 8:7).

Ранее 29-летний Норри только один раз в карьере проходил дальше четвертого круга на «Большом шлеме» – он стал полуфиналистом «Уимблдона» в 2022-м.

Дальше британец сыграет с Карлосом Алькарасом или Андреем Рублевым.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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