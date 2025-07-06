Сестре Шелтона дали отгулы на работе, чтобы она осталась на вторую неделю «Уимблдона»

Бен Шелтон назвал сестру своим талисманом после выхода в 1/8 финала «Уимблдона».

«Сестра – мой талисман, она была здесь на всех матчах. Она работает в Morgan Stanley и уезжает в понедельник… Если кто-то может организовать ей пару выходных, было бы просто замечательно» – сказал Шелтон в интервью на корте после победы над Мартоном Фучовичем (6:3, 7:6(4), 6:2).

Через несколько часов Эмма Шелтон сообщила , что ей дали еще одну неделю отпуска на работе.