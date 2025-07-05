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Джокович после 100-й победы на «Уимблдоне»: «Любая история, которую я пишу на своем любимом турнире, – это большая честь для меня»

Новак Джокович прокомментировал 100-ю победу на «Уимблдоне».

Джокович обыграл Миомира Кецмановича (6:3, 6:0, 6:4) и одержал 100-ю победу на «Уимблдоне». По числу побед на турнире среди мужчин он вышел на второе место после Роджера Федерера (105).

«Я много раз говорил, что теннис сделал меня тем, кто я есть. Он дал мне многое в жизни, благодаря чему я получил уникальный опыт. Я стараюсь ничего не принимать как должное, особенно в моем возрасте. Все еще борюсь с молодыми игроками, бегаю по корту, скольжу, делаю шпагаты.

«Уимблдон» – не просто мой любимый турнир, а мечта для большинства теннисистов. Почти все дети мечтают сыграть и выиграть здесь, и я считаю себя счастливчиком, ведь уже смог сделать это столько раз. Любая история, которую я пишу на своем любимом турнире, – это большая честь для меня», – сказал Джокович в интервью на корте.

100 титулов Новака Джоковича – где, когда и у кого он их выиграл

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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