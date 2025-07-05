Александрова второй раз в карьере прошла во вторую неделю «Уимблдона»
Екатерина Александрова вышла во вторую неделю «Уимблдона».
Россиянка обыграла Зейнеп Сенмез со счетом 6:3, 7:6 (1).
Екатерина второй раз в карьере прошла во вторую неделю «Уимблдона». Ранее она проходила в четвертый раунд в 2023 году. За три круга Александрова не отдала ни одного сета.
Дальше Александрова встретится с Белиндой Бенчич.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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