Александрова второй раз в карьере прошла во вторую неделю «Уимблдона»

Екатерина Александрова вышла во вторую неделю «Уимблдона».

Россиянка обыграла Зейнеп Сенмез со счетом 6:3, 7:6 (1).

Екатерина второй раз в карьере прошла во вторую неделю «Уимблдона». Ранее она проходила в четвертый раунд в 2023 году. За три круга Александрова не отдала ни одного сета.

Дальше Александрова встретится с Белиндой Бенчич.