Павлюченкова после победы над Осакой: «В трех матчах, которые я выиграла, я была очень сильна ментально, хотя долгое время считала, что не люблю траву. Но пока все идет отлично»

Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Наоми Осакой.

Россиянка в третьем круге «Уимблдона» обыграла Наоми Осаку – 3:6, 6:4, 6:4.

«Покрытие здесь медленное, и мне понадобилось время, чтобы поймать ритм и свою игру. У соперницы отличная подача, так что медленная трава сыграла мне на руку. В трех победных матчах я была очень сильна ментально, хотя долгое время считала, что что не люблю траву. Но пока все идет отлично, и я получаю удовольствие», – сказала Павлюченкова в интервью после матча.