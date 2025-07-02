Хачанов стал лидером по количеству выигранных пятисетовиков среди действующих российских теннисистов
Карен Хачанов пробился в третий раунд «Уимблдона».
Он обыграл Синтаро Мотидзуки – 1:6, 7:6(7), 4:6, 6:3, 6:4.
Хачанов вышел в 1/16 финала на третьем подряд турнире «Большого шлема».
Россиянин 11-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 11:12. По количеству побед на пятисетовиках он обошел Андрея Рублева и стал единоличным лидером среди россиян.
За выход во вторую неделю российский №3 сыграет с Нуну Боржесом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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