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Хачанов стал лидером по количеству выигранных пятисетовиков среди действующих российских теннисистов

Карен Хачанов пробился в третий раунд «Уимблдона».

Он обыграл Синтаро Мотидзуки – 1:6, 7:6(7), 4:6, 6:3, 6:4.

Хачанов вышел в 1/16 финала на третьем подряд турнире «Большого шлема».

Россиянин 11-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 11:12. По количеству побед на пятисетовиках он обошел Андрея Рублева и стал единоличным лидером среди россиян.

За выход во вторую неделю российский №3 сыграет с Нуну Боржесом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКарен Хачанов
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