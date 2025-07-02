Прошлогодняя полуфиналистка «Уимблдона» Векич вылетела во втором круге

Донна Векич проиграла во втором круге «Уимблдона».

Она уступила Кристине Букше – 1:6, 3:6.

Векич в прошлом году дошла до полуфинала на «Уимблдоне ». В рейтинге она потеряет 710 очков и опустится в конец топ-50.

Букша второй раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». Дальше она сыграет с Кэти Болтер или Соланой Сьеррой .

Гора сенсаций на «Уимблдоне»: вылетели 8 игроков топ-10. Почему так?