Прошлогодняя полуфиналистка «Уимблдона» Векич вылетела во втором круге
Донна Векич проиграла во втором круге «Уимблдона».
Она уступила Кристине Букше – 1:6, 3:6.
Векич в прошлом году дошла до полуфинала на «Уимблдоне». В рейтинге она потеряет 710 очков и опустится в конец топ-50.
Букша второй раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». Дальше она сыграет с Кэти Болтер или Соланой Сьеррой.
Гора сенсаций на «Уимблдоне»: вылетели 8 игроков топ-10. Почему так?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости