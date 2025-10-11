Медведев о смене команды: «Когда тебе 30, то нужен не тот, кто покажет тебе путь, а тот, кто поможет его снова найти»

Даниил Медведев рассказал, почему ему нравится работать с новыми тренерами.

Напомним, с этого месяца его тренируют Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

29-летний россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв седьмую ракетку мира Алекса де Минаура (6:4, 6:4).

«Когда тебе 30, то нужен не тот, кто покажет тебе путь, а тот, кто поможет его снова найти. Сейчас то, что я нашел в Томасе и Рохане, просто замечательно. Мы веселимся и на корте, и вне его. Если им надо что-то мне сказать, то они не боятся этого сделать.

В решающие моменты [в матче с Алексом де Минауром] мне удавалось хорошо играть под давлением. Я отлично бил по мячу и сам давил на [де Минаура]. Второй сет был тяжелым, но я смог показать максимум в последних двух геймах.

Честно говоря, я ожидал подобных [результатов], потому что я отлично играл в Пекине и подавал на выход в финал».