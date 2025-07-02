Киз девятый раз в карьере и третий раз подряд вышла в третий круг «Уимблдона»
Мэдисон Киз вышла в третий круг «Уимблдона».
Чемпионка Australian Open обыграла Ольгу Данилович со счетом 6:4, 6:2. Она девятый раз в карьере и третий раз подряд вышла в третий раунд «Уимблдона».
Киз одержала 13-ю победу на турнирах «Большого шлема» в сезоне, потерпев одно поражение.
Дальше она сыграет с победителем пары Лейла Фернандес – Лаура Зигемунд.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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