Киз девятый раз в карьере и третий раз подряд вышла в третий круг «Уимблдона»

Мэдисон Киз вышла в третий круг «Уимблдона».

Чемпионка Australian Open обыграла Ольгу Данилович со счетом 6:4, 6:2. Она девятый раз в карьере и третий раз подряд вышла в третий раунд «Уимблдона».

Киз одержала 13-ю победу на турнирах «Большого шлема» в сезоне, потерпев одно поражение.

Дальше она сыграет с победителем пары Лейла Фернандес – Лаура Зигемунд.