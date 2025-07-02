Гауфф о причинах поражения на «Уимблдоне»: «Не чувствовала, что было достаточно времени отпраздновать победу на «Ролан Гаррос» и осознать ее»

Коко Гауфф рассказала о причинах поражения в первом круге «Уимблдона».

Чемпионка «Ролан Гаррос» уступила Даяне Ястремской – 6:7(3), 1:6.

«Очевидно, я была разочарована результатом. Даяна [Ястремская] начала очень хорошо играть, и боюсь, что я не смогла найти свою игру. Мысленно я была немного ошеломлена всем, что произошло после Парижа, поэтому не чувствовала, что у меня было достаточно времени отпраздновать это событие и осознать его. Я определенно многому научилась. Я поняла, что бы сделала иначе и больше этого не повторю.

Я тренировалась всего два дня до игры в Берлине. Возможно, мне было бы полезно сыграть больше матчей. Это как разгадывать головоломку. Ты не знаешь, когда наступит подходящий момент, если вообще наступит. Но я не думаю, что это было так важно. Как я уже сказала, Даяна сыграла очень хорошо», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

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