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Пегула о предложении играть в пятисетовом формате: «Слишком долго, я теряю интерес. Пусть лучше мужчины играют до трех, это сложнее»

Джессика Пегула высказалась о пятисетовом формате проведения матчей.

«Я бы предпочла, чтобы мужчины играли до трех сетов. Пять сетов для меня это просто слишком долго. И лично я теряю интерес, когда смотрю такие матчи. Я не стану смотреть полный пятичасовой матч. Люди сейчас не могут удерживать внимание так долго.

Я считаю, что выиграть два сета из трех сложнее, чем выиграть три из пяти – не физически, конечно, но я думаю, что в долгосрочной перспективе пятисетовый формат всегда будет в пользу лучшего игрока. Так что, думаю, было бы больше сенсаций среди топ-игроков, если бы мужчины играли до трех на турнирах «Большого шлема», – сказала Пегула на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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