Зверев впервые с 2019-го проиграл в первом круге турнира «Большого Шлема»
Александр Зверев проиграл в первом круге «Уимблдона».
Немец уступил Артуру Риндеркнешу со счетом 6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5), 4:6.
Зверев впервые с 2019-го проиграл в первом круге турнира «Большого Шлема». Тогда он уступил Иржи Веселы в первом раунде «Уимблдона».
Риндеркнеш, в свою очередь, одержал крупнейшую победу в карьере. Для него это вторая победа над соперником из топ-10.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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