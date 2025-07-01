22

Зверев впервые с 2019-го проиграл в первом круге турнира «Большого Шлема»

Александр Зверев проиграл в первом круге «Уимблдона».

Немец уступил Артуру Риндеркнешу со счетом 6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5), 4:6.

Зверев впервые с 2019-го проиграл в первом круге турнира «Большого Шлема». Тогда он уступил Иржи Веселы в первом раунде «Уимблдона».

Риндеркнеш, в свою очередь, одержал крупнейшую победу в карьере.  Для него это вторая победа над соперником из топ-10.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoATP
logoУимблдон
logoАртур Риндеркнеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рыбакина пятый раз подряд вышла во второй круг «Уимблдона»
219 минут назад
Уимблдон. Гауфф играет с Ястремской, Захарова – с Азаренко, М. Андреева, В. Кудерметова, Самсонова, Калинская, Рыбакина, Швентек вышли во 2-й круг, Блинкова, Пегула, Квитова выбыли
30832 минуты назадLive
Джек Дрэйпер: «Пока я не заслужу выход в следующий раунд, считать, что я там, нельзя»
149 минут назад
Уимблдон. Джокович играет с Мюллером, Синнер, Фриц, Дрэйпер вышли во 2-й круг, Бублик, Зверев выбыли
336сегодня, 18:21Live
Ига Швентек: «После победы на «Ролан Гаррос» я стала лицом тенниса в Польше»
3сегодня, 18:17
Синнер о допинговом деле: «Люди в каком-то смысле уже все забыли»
12сегодня, 17:21
Синнер о том, как пережил поражение в финале «Ролан Гаррос»: «За пределами тенниса есть другая жизнь – и она важнее»
сегодня, 17:14
Андреева после победы над Шериф: «Кончита дала мне совет. Если не сработает, возможно, вы больше не увидите ее в моей ложе»
22сегодня, 17:13
Двукратная чемпионка «Уимблдона» Квитова провела последний матч на турнире
4сегодня, 16:59
Ига Швентек: «Придется построить еще одну комнату в доме только для полотенец с «Больших шлемов»
2сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото