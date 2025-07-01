Александр Зверев проиграл в первом круге «Уимблдона».

Немец уступил Артуру Риндеркнешу со счетом 6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5), 4:6.

Зверев впервые с 2019-го проиграл в первом круге турнира «Большого Шлема». Тогда он уступил Иржи Веселы в первом раунде «Уимблдона».

Риндеркнеш, в свою очередь, одержал крупнейшую победу в карьере. Для него это вторая победа над соперником из топ-10.