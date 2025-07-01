Коччаретто о том, что выпала из топ-100 из-за травм: «Путь в теннисе длинный. Нужно адаптироваться, наслаждаться и принимать реальность»

Элизабетта Коччаретто поделилась эмоциями от победы над Джессикой Пегулой.

В первом круге «Уимблдона» она обыграла третью ракетку мира 6:2, 6:3.

– Год назад вы стояли 43-й, а сейчас опустились на 116-е место в рейтинге. Как это на вас отразилось?

– Мне часто приходилось останавливаться. Прошлым летом здесь я лежала в больнице и болела почти полтора месяца, из-за чего не смогла играть. Поэтому сегодня была особенно заряжена – это лучший турнир, и трава всегда особенная. Сейчас я не зацикливаюсь на рейтинге. Да, он влияет на участие в других турнирах, но путь в теннисе длинный. Нужно адаптироваться, наслаждаться и принимать реальность, – сказала итальянка в интервью на корте.