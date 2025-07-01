Чемпионка Бад-Хомбурга Пегула проиграла в первом круге «Уимблдона»

Третья ракетка мира Джессика Пегула выбыла в первом круге «Уимблдона».

Чемпионка пятисотника в Бад-Хомбурге проиграла №116 Элизабетте Коччаретто – 2:6, 3:6.

Итальянка второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 – первой была Петра Квитова на «Ролан Гаррос »-2023. В целом баланс Коччаретто против десятки теперь составляет 2:7.

Коччаретто – первая итальянка, которая в Открытую эру (с 1968 года) смогла победить теннисистку из топ-3 посева на британском «Большом шлеме».

Американка на втором «Шлеме подряд проиграла сопернице, не входящей в топ-100. На «Ролан Гаррос» она уступила 361-й ракетке мира Лоис Буассон .

Последний раз Пегула проигрывала в первом круге на «Уимблдона » в 2019-м.