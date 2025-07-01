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Петрова о поражении Медведева от Бонзи: «Если бы он выиграл третий сет, то матч сложился бы иначе»

Надежда Петрова объяснила вылет Даниила Медведева в первом круге «Уимблдона».

Российский №1 потерпел третье подряд поражение на «Больших шлемах». На старте «Уимблдона» он уступил Бенжамену Бонзи (6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6).

«Очень обидно потерять Медведева в первом круге. Особенно после его хорошего выступления на турнире в Галле. По словам Даниила, его соперник отыграл лучший матч. В защиту Медведева скажу, что в первых кругах аутсайдеры, которые выходят против сеяных игроков, пытаются выложиться по максимуму и иной раз показывают действительно невероятный теннис. Иногда у них получается сыграть так, как Бонзи против Медведева. Он великолепно подавал – Даня только разводил руками.

Был момент, когда у Медведева сдали нервы, он кинул ракетку, повернулся к своим: «Ну как же мне принимать подачу со скоростью 135 миль в час?» Также француз по окончании матча признался, что трава – его любимое покрытие. Она непредсказуемая, поэтому позволяет обыграть таких топовых игроков, как Даниил.

Даня в этом матче играл в достаточно хороший теннис. Где-то ему не везло, особенно на тай-брейках. Такое впечатление, что проиграв третий сет, он опустил руки и не стал дальше бороться. Возможно, если бы он смог его выиграть, то матч сложился бы иначе», – цитирует Петрову ТАСС. 

«Иногда говорила, что трава – для коров, а не для тенниса». Гид по стилю игры на «Уимблдоне» от Надежды Петровой

Даниил Медведев. Провал. Грусть

Опубликовал: Кирилл Куценко
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