Синнер о миксте с Наварро на US Open: «Вчера я впервые в жизни с ней встретился. Мы никогда ранее не говорили и не писали друг другу»

Янник Синнер рассказал о предстоящей игре в миксте с Эммой Наварро на US Open.

Ранее организаторы опубликовали список участников .

«Честно говоря, это было очень неожиданно.

Вчера я впервые в жизни с ней встретился. Мы никогда ранее не говорили. И никогда не писали друг другу. На самом деле, это забавная история.

Организаторы турнира хотели, чтобы мы сыграли вместе, потому что некоторые пары уже были составлены. Выбор был небольшим, но я очень рад сыграть с Эммой.

Я уже сказал ей, чтобы она не злилась на мою очень хорошую игру с лета. У меня есть проблемы с игрой в паре», – рассказал первая ракетка мира на пресс-конференции «Уимблдона».

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