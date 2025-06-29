Фриц о четвертом титуле в Истбурне: «Не могу сказать, в чем секрет, но здесь я всегда играю на высоком уровне»

Тэйлор Фриц поделился эмоциями от завоевания четвертого титула в Истбурне.

Накануне в финале он обыграл Дженсона Бруксби 7:5, 6:1.

«Не могу точно сказать, в чем секрет, но здесь я всегда играю на высоком уровне. Эта неделя всегда складывается хорошо. Для меня это особенное место: именно здесь я взял свой первый титул на уровне тура».

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