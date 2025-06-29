Джек Дрэйпер: «Знаю, что могу рассчитывать на поддержку Маррея и Хенмэна – это большая удача»

Джек Дрэйпер высказался о соперничестве с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

– Речь о времени и опыте – у них этого сейчас гораздо больше. Они примерно моего возраста, но провели на топ-уровне на пару лет дольше. Их достижения впечатляют: результаты и титулы говорят сами за себя. Я пока далек от их уровня, но к нему стремлюсь. Сейчас мой фокус – на себе, на упорной работе, чтобы доказать, что я способен достичь их высот.

– Вы обсуждали с Энди Марреем давление, которое испытывают лучшие британские игроки на «Уимблдоне»?

– Не особо. Я знаю, что могу рассчитывать на поддержку Маррея и Тима Хенмэна – это большая удача. Но мы мало говорили об этом. У каждого свой путь, свой способ с этим справляться. Но они всегда говорили: если нужно – можешь на нас рассчитывать.