Джокович об уходе его бывших тренеров из команды Синнера: «Перемены случаются, я сам не раз бывал в такой ситуации»

Новак Джокович высказался об изменениях в команде Янника Синнера.

Перед «Уимблдоном» итальянец завершил сотрудничество с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио. Ранее оба входили в команду Джоковича.

«Я работал с Марко и Ули, и считаю их выдающимися профессионалами. Оба внесли значительный вклад в мои успехи. Не знаю причин расставания с Янником – для меня это тоже стало неожиданностью, потому что и его игра, и физическое состояние заметно улучшились за последние полтора года.

Но перемены случаются. Они не всегда связаны только с профессиональными отношениями – иногда дело в личных обстоятельствах. Я сам не раз менял команду, поэтому понимаю: порой вы просто перестаете быть на одной волне и решаете разойтись. Возможно, ищешь что-то новое, другое. Трудно обобщать – каждый случай уникален», – сказал Джокович на пресс-конференции.