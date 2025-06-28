Эала о первом финале на уровне тура: «Это историческое событие для моей страны»
Александра Эала рассказала о значимости финала в Истбурне.
В финале филиппинка уступила Майе Джойнт со счетом 4:6, 6:1, 6:7(10). По ходу матча она упустила четыре матчбола.
«Это мой первый финал на уровне WTA. Для меня это очень важно. И для моей страны тоже – это историческое событие. Впервые филиппинка добилась чего-то подобного. Поэтому я так эмоциональна. Но это только начало.
Я точно буду работать, чтобы добиться большего на следующей неделе на «Уимблдоне». Так что надеюсь, я быстро забуду о сегодняшнем матче», – сказала Эала в интервью после матча.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости