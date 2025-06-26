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Медведев о том, что ценнее – «Большой шлем» или статус первой ракетки мира: «Большой шлем», 100%»

Даниил Медведев считает, что «Большой шлем» ценнее первой строчки рейтинга .

– Ты один из немногих, кто выиграл и турнир «Большого шлема» в свое время, и был первой ракеткой мира. Если выбирать одно, что ценнее?

– «Большой шлем», 100%. Ну, во-первых, когда ты выигрываешь «Большой шлем», то очень часто это может дать большой толчок, много очков, чтобы стать первой ракеткой мира.

И то, и то ценно, но «Большой шлем», я считаю, ценнее. Потому что, получается, только Марсело Риос, если я не ошибаюсь, был первой ракеткой мира без «Большого шлема». И мы много об этом говорим, но мы никогда не говорим о людях, которые брали «Шлем» и не были первой ракеткой мира. Мы не говорим: «А, это тот чувак, который взял «Шлем», но он не был первой ракеткой мира». Никто так не говорит. Это просто тот чувак, который взял «Шлем» (улыбается), – сказал Медведев в эфире «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
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