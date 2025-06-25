Надаль о перспективе стать тренером: «Сейчас я себя в этом не вижу»

Рафаэль Надаль прокомментировал возможность стать тренером.

«Не знаю. Если честно, это сложно. Сейчас я себя в этом не вижу, но никогда не знаешь. Честно говоря, у меня сейчас слишком много всего происходит, чтобы вообще об этом думать. Но правда и в том, что теннис – огромная часть моей жизни, так что полностью исключать это я не могу. Я не знаю, какой будет моя жизнь через три, четыре или пять лет».