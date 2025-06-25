Надаль о перспективе стать тренером: «Сейчас я себя в этом не вижу»
Рафаэль Надаль прокомментировал возможность стать тренером.
«Не знаю. Если честно, это сложно. Сейчас я себя в этом не вижу, но никогда не знаешь. Честно говоря, у меня сейчас слишком много всего происходит, чтобы вообще об этом думать. Но правда и в том, что теннис – огромная часть моей жизни, так что полностью исключать это я не могу. Я не знаю, какой будет моя жизнь через три, четыре или пять лет».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: sportskeeda.com
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