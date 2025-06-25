Сегодня день рождения Михаила Южного
25 июня экс-восьмой ракетке мира Михаилу Южному исполнилось 43 года.
Южный – чемпион десяти турниров ATP в одиночном разряде и девяти в паре. В 2004 году россиянин дошел до четвертьфинала Олимпиады в Афинах. В составе сборной России Южный дважды становился обладателем Кубка Дэвиса – в 2002 и 2006 годах.
Лучшими достижениями Южного на турнирах «Большого шлема» являются выходы в полуфинал US Open в 2006 и 2010 годах.
За карьеру Михаил заработал $14 264 450 призовых.
В 2018 году Южный завершил карьеру.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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