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Сегодня день рождения Михаила Южного

25 июня экс-восьмой ракетке мира Михаилу Южному исполнилось 43 года.

Южный – чемпион десяти турниров ATP в одиночном разряде и девяти в паре. В 2004 году россиянин дошел до четвертьфинала Олимпиады в Афинах. В составе сборной России Южный дважды становился обладателем Кубка Дэвиса – в 2002 и 2006 годах.

Лучшими достижениями Южного на турнирах «Большого шлема» являются выходы в полуфинал US Open в 2006 и 2010 годах.

За карьеру Михаил заработал $14 264 450 призовых.

В 2018 году Южный завершил карьеру.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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