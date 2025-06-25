Александрова вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге.

Россиянка во втором круге обыграла 85-ю ракетку мира Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7(2), 6:3.

Ранее Александрова дошла до полуфинала в Хертогенбоше. Вообще в этом году она ни разу не уступила в четвертьфинале, ее баланс – 5:0. На траве Александрова последний раз проиграла на этой стадии в 2021-м, а после выиграла пять матчей.

Дальше она сыграет с Игой Швентек. Россиянка уступает 2:3 в личных встречах, но последний матч в Майами в прошлом году выиграла Александрова. На траве они ни разу не играли.