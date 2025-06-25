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Младенович о миксте на US Open: «Нет ничего плохого в таком турнире, но, пожалуйста, не называйте его «Большим шлемом»!»

Кристина Младенович высказалась об изменении формата микста на US Open.

Ранее организаторы объявили, что в этом году перенесут его на неделю перед стартом одиночки, 19-20 августа, и поменяют часть правил. На прошлой неделе опубликовали список участников, среди которых только три парника – остальные места заняли одиночники преимущественно из топ-25.

«С точки зрения бизнес-стратегии это блестящая идея. Она гарантирует US Open гораздо более прибыльную третью неделю с точки зрения продажи билетов, продаж на кортах, и, как я полагаю, телевизионных прав. Но со спортивной точки зрения это проблема, потому что затрагивает суть тенниса.

«Большой шлем» – это турнир с богатой историей и в одиночке, и паре. А тут внезапно парный разряд превратился в супервыставочный турнир, и никто ничего не может сказать или сделать. Нет ничего плохого в таком турнире, но, пожалуйста, не называйте его «Большим шлемом»!», – заявила француженка, выигравшая три титула «Шлемов» в смешанном разряде.

Мирра и Медведев в новом миксте на US Open – там элита одиночки бьется за миллион долларов

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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