Хачанов назвал самого недооцененного игрока ATP-тура

Карен Хачанов ответил на блиц-опрос Анны Чакветадзе для ютуб-канала First & Red.

– Самый позитивный игрок в туре?

– Я (улыбается) .

– Кто чаще всего спорит с судьей?

– Даня [Медведев ] или Бублик . Вот не знаю, думаю, кто из них победитель.

– Кто всегда опаздывает на тренировку?

– Я бы сказал, больше всего Джокович . Или Зверев . Давай Зверев.

– Кто король драмы?

– Даня.

– Самый недооцененный игрок – это?

– Лехечка .

– С кем из игроков ты бы с удовольствием поехал в отпуск?

– Давай скажем Димитров .

– Кто в раздевалке ведет себя как звезда, а на корте не дотягивает?

– Фоньини .

– Кто всегда при параде, даже на тренировке?

– Димитров.