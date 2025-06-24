Хачанов назвал самого недооцененного игрока ATP-тура
Карен Хачанов ответил на блиц-опрос Анны Чакветадзе для ютуб-канала First & Red.
– Самый позитивный игрок в туре?
– Я (улыбается).
– Кто чаще всего спорит с судьей?
– Даня [Медведев] или Бублик. Вот не знаю, думаю, кто из них победитель.
– Кто всегда опаздывает на тренировку?
– Я бы сказал, больше всего Джокович. Или Зверев. Давай Зверев.
– Кто король драмы?
– Даня.
– Самый недооцененный игрок – это?
– Лехечка.
– С кем из игроков ты бы с удовольствием поехал в отпуск?
– Давай скажем Димитров.
– Кто в раздевалке ведет себя как звезда, а на корте не дотягивает?
– Фоньини.
– Кто всегда при параде, даже на тренировке?
– Димитров.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
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