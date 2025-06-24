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Хачанов назвал самого недооцененного игрока ATP-тура

Карен Хачанов ответил на блиц-опрос Анны Чакветадзе для ютуб-канала First &amp; Red.

– Самый позитивный игрок в туре?

– Я (улыбается).

– Кто чаще всего спорит с судьей?

– Даня [Медведев] или Бублик. Вот не знаю, думаю, кто из них победитель.

– Кто всегда опаздывает на тренировку?

– Я бы сказал, больше всего Джокович. Или Зверев. Давай Зверев.

– Кто король драмы?

– Даня.

– Самый недооцененный игрок – это?

Лехечка.

– С кем из игроков ты бы с удовольствием поехал в отпуск?

– Давай скажем Димитров.

– Кто в раздевалке ведет себя как звезда, а на корте не дотягивает?

Фоньини.

– Кто всегда при параде, даже на тренировке?

– Димитров.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
logoДаниил Медведев
logoНовак Джокович
logoАлександр Бублик
logoГригор Димитров
logoФабио Фоньини
logoИржи Лехечка
logoКарен Хачанов
logoATP
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