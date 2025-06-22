Алькарас сравнялся с Надалем и Лопесом по количеству титулов на траве
Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в лондонском Queen’s Club.
Этот титул стал четвертым для Алькараса на траве. По количеству трофеев на этом покрытии он сравнялся с Фелисиано Лопесом и Рафаэлем Надалем, которые уже завершили карьеру.
Добавим, что у Алькараса 90% побед на траве, у Надаля 79%, а у Лопеса – 62%.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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